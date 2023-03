3 sub sono stati multati per pesca illegale a Follonica

Follonica (Grosseto), avevano pescato di frodo circa 65 kg di ricci di mare prima di essere multati dalla guardia di finanza.

Sono stati sorpresi con 65 kg di ricci di mare, pescati per la maggior parte di frodo, tre sub che si trovavano a Follonica. Così, durante un controllo notturno sul litorale Pratoranieri, sono stati sorpresi e multati mentre in piena notte caricavano sulla loro automobile due vasche nelle quali erano stipati oltre 1.600 esemplari ancora vivi di ricci di mare, mentre la raccolta consentita non può superare i 50 a persona.

La guardia di finanza di Follonica (Grosseto), una volta colti in fragrante, li ha subito multati. I tre pescatori subacquei hanno ricevuto un’ammenda per un totale di 6mila euro, oltre al sequestro della loro attrezzatura e anche il sequestro delle casse di ricci di mare con sono stati rigettati in mare con l’ausilio della Guardia Costiera. Il pescato illecito sarebbe stato destinato al mercato pugliese dove avrebbe fruttato un guadagno in nero di circa 2.000 euro.