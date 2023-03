Rsu dell’ex Gkn: “in atto sequestro dei diritti e degli stipendi”

Firenze, continuano a non ricevere lo stipendio da ormai sei mesi i dipendenti dell’ex Gkn di Campi Bisenzio.

Dario Salvetti, delegato Rsu della ex Gkn di Campi Bisenzio a Firenze è intervenuto nella commissione Sviluppo economico di Palazzo Vecchio, convocata online. “Qua ci sono 300 famiglie senza stipendio da sei mesi – ha detto Salvetti – e già questo è scandaloso. Noi ipotizziamo un meccanismo grave, il fatto di utilizzare il non pagamento degli stipendi come elemento di trattativa. Abbiamo la seria impressione di essere di fronte a un sequestro di diritti, buste paga e stipendi. Ricordo che sono già persi 220 posti di lavoro rispetto ai 500 iniziali”.

“Noi chiediamo una cosa banale, una discussione imprenditoriale di messa a disposizione dello stabilimento – ha aggiunto -. Abbiamo il nostro piano industriale, chiediamo quanto costerebbero 7mila euro in gestione di affitto. Va chiuso un precedente pericoloso. Il pubblico, e dunque Stato, Regione e Comune può partecipare in questa partita”.

Il delegato Gkn ha ripetuto più volte che “l’accessibilità dello stabilimento è completa come dimostrano svariati episodi di riunioni istituzionali. Noi oggi purtroppo non siamo più semplici dipendenti, ma pure creditori. Nel frattempo lo stato dello stabilimento è devastante: il tetto è trascurato, mancano i soldi per fare le più basilari manutenzioni. E c’è una collettività operaia che sta pagando alcuni costi con la propria cassa di resistenza, come i trattamenti delle acque reflue: tutto ciò senza ricevere lo stipendio. Inoltre devo dire che dal nuovo liquidatore noi non abbiamo avuto ancora una parola”.