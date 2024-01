🎧 Corda, il supergruppo fiorentino. Ascolta l’intervista

I Corda nuovo progetto fiorentino che vede Francesco Perissi (Qube, XO) , Andrea Cuccaro (Bad Apple Sons, vincitori del Rock Contest nel 2008) e Martino Lega (Pentolino’s Orchestra, Walking the Cow) unirsi per la prima volta come trio nel Gennaio 2022. Il risultato è una miscela di ritmi ossessivi e scariche elettriche con sonorità che derivano dal post punk e dalla sperimentazione elettronica.

Nella primavera del 2023 escono i primi due singoli :“Light Inside My Head” – accompagnato da un video girato dal regista Giuseppe Catalanotto – e “Guru Says” . Entrambi registrati precedentemente presso il Teatro Corsini di Barberino di Mugello (FI) . Tra Giugno e Settembre 2023 viene ultimato il lavoro in studio con la supervisione di Francesco Felcini (Giorgio Canali, Mezzosangue, Cristina Donà, Litfiba, Handlogic ecc.).

ASCOLTA L’INTERVISTA 🎧:

Il 20 gennaio esce ilprimo disco ufficiale. “Supernaturale” nasce da una riflessione sullo stato psico-fisico della società attuale, dominata dalla fede incrollabile nell’algoritmo, che genera costantemente e a velocità insostenibile eventi soprannaturali nel mondo digitale. Gli eventi naturali non sono più appetibili e diventano rarità”.