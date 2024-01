Bilancio Firenze: consiglio approva a maggioranza

La delibera sul bilancio passa a maggioranza in Consiglio comunale a Firenze. Le perplessità delle settimane precedenti sulla tipologia di voto all’interno della maggioranza, in particolare su Iv e Firenze Democratica, non trovano riscontro al momento del voto e alla fine tutta la maggioranza a guida Dem, eccetto l’ex Pd Stefano Di Puccio di Firenze Democratica (assente), vota compatta a favore. Astenuti Andrea Asciuti e Michela Monaco del gruppo Misto. Voto contrario dei consiglieri di Fdi, Lega, Spc, M5s e gruppo Centro.

“Per il decimo anno consecutivo – dichiara il sindaco Dario Nardella – approviamo un consiglio che non prevede un euro di tasse, non tocchiamo l’Irpef o mettiamo altre forme di tassazione. Gran parte delle risorse vengono da imposta di soggiorno, anche sulle multe c’è una diminuzione rispetto all’anno precedente. Aumentiamo la lotta sull’evasione fiscale e la spesa dei servizi”. Il sindaco ha parlato anche della “riduzione dell’indebitamento, significa avere a cuore le nuove generazioni”

Nel bilancio 2024 del Comune di Firenze “c’è un aumento della spesa corrente di 27 milioni di euro. Non abbiamo toccato tasse o tariffe ed è un dato di grande rilievo. Inoltre sul recupero dell’evasione fiscale facciamo un record con 32 milioni di euro e un aumento di 2 milioni rispetto all’anno precedente”. Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini, intervenendo in consiglio comunale nel giorno in cui in aula è stato approvato il voto sul bilancio.

Bettarini ha ricordato “il grande investimento sulle scuole” così come il fatto che sulle multe si registra una diminuzione della cifra, “dai 115 milioni dell’anno precedente siamo passati a 114 milioni”.

“L’ultimo bilancio di previsione di questa giunta è un bilancio solido e fra le pieghe dei numeri parla di una città che funziona e di un Comune che investe tantissimo in welfare, cultura, scuola, sport, verde pubblico, sicurezza, mobilità sostenibile e sui servizi alla persona”. L’assessore al bilancio Giovanni Bettarini ha presentato così in consiglio comunale il bilancio di previsione 2024/2026, dando il via al dibattito.

“Nel bilancio abbiamo la realizzazione di nuove scuole, nuove linee tranviarie, nuove infrastrutture sportive, nuovi alloggi Erp: c’è una forte attenzione al welfare e ai problemi del momento, come la sicurezza, sulla quale investiamo 4 milioni in più. Il tutto senza aumentare tasse e tariffe comunali, la maggior parte delle quali hanno canoni molto bassi e bloccati da oltre un decennio. Mettiamo però anche quest’anno particolare impegno nella lotta all’evasione dalla quale si prevede di recuperare nel 2024 oltre 32 milioni” ha proseguito Bettarini.

“Riusciamo a fare tutto questo perché negli anni questa amministrazione ha affrontato tutte le sfide che la città ci ha posto. Solo per fare alcuni esempi: ad inizio del primo mandato di Dario Nardella si stava registrando un forte e incontrollato aumento del food ed abbiamo ideato il regolamento Unesco, primi in Italia, che di fatto ha bloccato l’apertura di nuovi bar e ristoranti, possibile adesso in centro storico solo se si prende una licenza già esistente. Abbiamo portato avanti e completato due nuove linee tranviarie, lavoriamo per realizzarne altre e rendere ancora più moderna e sostenibile la città. Abbiamo fatto scuole nuove e modernissime come la scuola Dino Compagni o la Don Milani, nuove palestre e nuovi impianti sportivi come la nuova Palestra di Boxe in via Rocca Tedalda. Tra un mese partono i lavori della piscina di San Bartolo a Cintoia, un’opera attesa da vent’anni che finalmente dà una risposta concreta con una struttura molto richiesta. Un’altra opera è la palestra di via Gemignani nel Quartiere 5 per la quale sono già partiti i lavori, così come la palestra di via del Mezzetta nel Quartiere 2, anche per questa sono partiti i lavori. Sono entrambe interventi molto attesi dai cittadini e dagli studenti”.

“Bisogna ricordare anche i 6 milioni e mezzo di investimenti che sono stati fatti grazie ai fondi REACT sull’ efficientamento energetico degli impianti sportivi. L’importanza di questi investimenti è il ritorno nel futuro che avremo come risparmio sia per il Comune sia per le società sportive; un risparmio che diventerà strutturale. Per controllare la città da 150 telecamere del 2014 e siamo oggi a 1700, stiamo investendo moltissimo in sicurezza per rispondere alle nuove necessità. Sulla sicurezza abbiamo deciso di introdurre anche delle misure innovative rispetto a quelle che sono in campo: con il Progetto Negozi Sicuri mettiamo a disposizione 800.000 € insieme alla Camera di Commercio per garantire gli investimenti sulle strutture dei negozi danneggiati o che vogliono prevenire in termini di sicurezza. Altri 400.000 € sono destinati alle guardie giurate notturne che grazie alla collaborazione dei Centri Commerciali Naturali sorveglieranno i negozi della città. Abbiamo installato lampioni a led su tutta la rete pubblica per migliorare la sostenibilità e contenere le spese. Consentitemi una puntualizzazione su questo aspetto: in questi anni abbiamo sostituito i lampioni ad incandescenza con lampioni a LED nel 95% dei casi – a Firenze abbiamo 49.500 punti luce – e sono stati cambiati anche tutti i 3900 semafori, che oggi, sono a LED. Il risparmio è molto forte e interessante anche sapere come è stato fatto questo investimento: è costato complessivamente 8 milioni di euro; questi 8 milioni di euro sono stati presi 7 milioni con i fondi del Pon metro e 1 milione con risorse dirette dell’amministrazione. Se considerate che abbiamo un risparmio tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni l’anno, sono circa 14 milioni in una consigliatura di risparmio, capita l’importanza sia da un punto di vista di sicurezza e di vivibilità della città sia da un punto di vista di sostenibilità sia da un punto di vista di risparmio di questo investimento. Potrei continuare a lungo, perché moltissimi sono gli interventi fatti dal sindaco Nardella in questi dieci anni sulla città, e molti quelli che vengono impostati con questo bilancio che vi presento oggi. Cito solo, perché è davvero una cosa importante che stiamo portando a termine, il servizio di mensa scolastica che stiamo internalizzando e il blocco degli affitti turistici brevi in centro”.

Bettarini ha poi proseguito: “Abbiamo in questi anni intercettato tantissime risorse dall’Europa, abbiamo investimenti finanziati con il Pnrr da un miliardo e 60 milioni di euro, che diventano 1.649.000.000 di euro se consideriamo tutti gli investimenti in corso provenienti da vari fonti di finanziamento; abbiamo lavorato per il rafforzamento dei servizi ai cittadini e per aumentare la qualità della vita. Per la prima volta da molti anni abbiamo un Governo che per fare tornare i suoi conti ha proceduto con tagli lineari agli Enti Locali. Il taglio di 200 milioni ha voluto dire per il nostro Comune 3 milioni tagliati. A questo si aggiungono i 30 milioni che sono stati levati alla tramvia, i 2 milioni all’Istituto degli Innocenti, i 55 milioni di euro di finanziamenti dello Stadio, che a Firenze sono stati levati mentre invece a Venezia sono stati sì, primati tolti, ma poi restituiti. Il bilancio di previsione per questo anno è in scia con quelli precedenti del sindaco Nardella ed ha un forte impegno sugli investimenti molti dei quali in dirittura di arrivo. Questo bilancio di previsione che è il migliore di questi 10 anni perché dà l’idea complessiva del progetto di città che abbiamo, moderna, sostenibile, vivibile, il tutto senza toccare le tasse e le tariffe ai fiorentini, molte delle quali bloccate da oltre un decennio e fra le più basse d’Italia. Nessun fiorentino paga nulla in più ma abbiamo invece aumentato l’imposta di soggiorno che pagano i turisti che visitano Firenze”. “Con questo bilancio consolidiamo le basi che la nostra Amministrazione ha gettato in questi anni – ha spiegato ancora l’assessore Bettarini – e puntiamo al record di recupero sull’evasione fiscale, 32 milioni di euro che abbiamo a bilancio nel 2024. Un capitolo davvero importante è dedicato alla sicurezza, con 4 milioni di euro in più portando da 67 a 71 i milioni di euro la spesa”.