Zen Circus in concerto a Ultravox Firenze

In occasione della c hiusura del tour a Firenze, sabato 11 settembre allo spazio Ultravox, Davide Agazzi ha intervistato Ufo il bassista degli Zen Circus

Ultimo tris di date per il tour estivo di THE ZEN CIRCUS che, dopo una lunga assenza dai palchi, hanno attraversato la penisola con una serie di concerti speciali. A chiusura del tour la band sarà a Roma l’8 settembre e a seguire a Milano e Firenze (10 e 11), location dapprima andate sold out e recentemente riaperte in prevendita a fronte dell’ampliamento di capienza.

La band ha incontrato nuovamente il proprio pubblico con una serie di eventi in programma nelle principali città italiane. Occasioni uniche in cui The Zen Circus hanno portato sul palco i brani del nuovo album “L’ultima casa accogliente”, alternandoli alle immancabili canzoni del loro repertorio, in un tour che ha segnato l’importante ritorno all’emozione della musica dal vivo.

L’album è stato anticipato dal singolo e video “Appesi alla luna”, seguito dal secondo estratto “Catrame” e dai brani “Come se provassi amore” e “Non”.

Da sempre nutriti da una grande urgenza live, The Zen Circus negli anni hanno accresciuto il proprio pubblico transgenerazionale e nel 2019 hanno celebrato 20 anni di attività con un importante sold out al palazzetto dello sport di Bologna (Paladozza).

The Zen Circus:

Appino – voce, chitarra

Ufo – basso

Karim Qqru – batteria

I sodali:

Francesco “Il Maestro” Pellegrini – chitarra

Fabrizio “Il Geometra” Pagni – pianoforte, tastiere

11 Settembre Firenze – Ultravox Firenze / Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

(Tutti i concerti del tour si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid e degli specifici ordinamenti regionali vigenti):