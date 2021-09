Nuovo patto sul lavoro in Toscana con Ministero e 54 milioni di euro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:15 Share Share Link Embed

Nuovo patto sul lavoro in Toscana: Ministero del Lavoro e Regione Toscana hanno firmato oggi un protocollo che darà vita a un piano complessivo e organico delle politiche attive regionali, e che costituisce un ‘Nuovo Patto per il lavoro’ sul territorio toscano. (Audio: Ministro orlando, Presidente Giani, Assessora Nardini)

Il protocollo, siglato dal ministro Andrea Orlando e dal governatore Eugenio Giani, sarà finanziato con 53,8 milioni di euro, parte dei 323 mln di euro accumulatisi nel tempo come residui ‘storici’ della Cig in deroga, e sbloccati nelle scorse settimane. Con la firma del protocollo, le parti avviano “una stretta collaborazione – afferma la Regione – per sviluppare strumenti, anche innovativi, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di intervento sul mercato del lavoro“. Particolare attenzione sarà data a giovani, donne, categorie più vulnerabili e lavoratrici e lavoratori delle aree di crisi. Il piano e le singole misure, a cui si affiancherà il percorso di potenziamento dei

servizi per l’impiego in fase di perfezionamento da parte di Ministero e Regioni, saranno oggetto di concertazione con le parti sociali.

Sul Dl delocalizzazioni “c’e’ un confronto tecnico aperto col ministero dello Sviluppo economico, stiamo approfondendo tutti gli aspetti, e credo che arriveremo rapidamente ad una sintesi”. Lo ha detto il ministro per il Lavoro, Andrea Orlando, a margine della tavola rotonda e firma del protocollo su sviluppo dell’occupabilita’ tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro.

Il Ministro ha anche ribadito “Non ci possiamo permettere In questo momento di avere risorse ferme bloccate nei cassetti, e per questo appena insediato mi sono attivato, in rapporto con le Regioni, per sbloccare i fondi che sono necessari ad avviare un percorso di politiche attive, che tra l’altro vedra’ nei prossimi mesi un grandissimo investimento, perche’ dopo queste risorse ne arriveranno delle altre, complessivamente quasi 5 miliardi di investimento sulle politiche attive, cioe’ sul sostegno a chi cerca lavoro, a chi si deve formare e a chi deve difendere il lavoro”. Lo ha detto il ministro per il Lavoro, Andrea Orlando, a margine della tavola rotonda e firma del protocollo su sviluppo occupabilita’ tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro, svoltasi quest’oggi a Firenze. “Credo che sia il modo migliore di affrontare la crisi, i danni, le difficolta’ che la pandemia ha prodotto, e anche il modo migliore di dare una risposta alle esigenze di innovazione e di competitivita’ del Paese” ha concluso Orlando.