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C.S.I. ” In Viaggio 1994/1998″, la nuova raccolta in uscita il 28 agosto

By Giustina Terenzi

I C.S.I. Consorzio Suonatori Indipendenti tornano a percorrere le strade d’Italia con una raccolta speciale che celebra uno dei capitoli più intensi della loro storia: In Viaggio 1994/1998, pubblicata in concomitanza con la partenza dell’attesissimo tour

In Viaggio 1994/1998 non è solo una selezione di brani, ma un vero e proprio documento sonoro di un’epoca di passaggio in cui i C.S.I. hanno traghettato la propria ricerca musicale e poetica attraverso un’Italia in trasformazione, tra inquietudine sociale, ricerca identitaria e sperimentazione sonora.
Il titolo riprende uno dei brani più rappresentativi del periodo, “In Viaggio”, e sintetizza la condizione esistenziale che ha animato l’intero progetto C.S.I.: un attraversamento continuo, fisico e interiore, fatto di concerti, passaggi di frontiera e musica che non ha mai smesso di interrogare il presente.

La pubblicazione coincide con il tour di reunion, che riporterà i C.S.I. dal vivo in tutta Italia in una serie di attesi appuntamenti. Sul palco la formazione originale si ritrova per rileggere dal vivo il proprio repertorio, restituendone intatta la potenza emotiva e la sorprendente attualità.

In Viaggio 1994/1998 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, in tutti punti vendita specializzati e online a partire dal 28 agosto. Il tour, prodotto e organizzato da OTR live, prenderà il via lo stesso giorno da Marzabotto (BO). Disponile in preorder da oggi a questo link: https://csi.lnk.to/inviaggio

LE DATE:
28 e 29 agosto: Marzabotto (BO) – Parco Storico di Montesole
31 agosto: Villafranca (VR) – Castello Scaligero
2 settembre: Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia
4 settembre: Spello (PG) – Villa Fidelia
8 settembre: Alba (CN) – Piazza Medford
12 settembre: Catania – Villa Bellini

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