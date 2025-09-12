Viper Theatre: salva la stagione, concerti alla Casa del Popolo di Grassina

Nuova casa dopo l’incendio che ha distrutto la sede del club di via Pistoiese a Firenze: “Grande lavoro di squadra per aiutare questo tempio della musica”

La musica del Viper Theatre riparte da Bagno a Ripoli. Dopo l’incendio che ha devastato la storica sede del club in via Pistoiese a Firenze, la stagione dei concerti che sembrava irrimediabilmente compromessa si svolgerà alla Casa del popolo di Grassina. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra tra i gestori del Viper, il Comune di Bagno a Ripoli, il Comune di Firenze e il circolo Arci.

Il sindaco di Bagno a Ripoli si dice orgoglioso che il Viper possa rinascere a Grassina e spiega che fin da subito, dopo l’incendio, l’amministrazione ha cominciato a ragionare su come poter supportare questa realtà importante per la cultura e l’aggregazione, un vero e proprio tempio della musica, punto di riferimento per intere generazioni. La Casa del popolo di via Bikila a Grassina, per la sua conformazione e la sua storia, è sembrata il luogo più adatto per ospitare le attività del Viper. Per il sindaco il risultato ottenuto, frutto della sinergia tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Firenze, Viper e Arci, è motivo di doppia soddisfazione. Il Viper non perderà la stagione continuando a suonare per tanti giovani appassionati e allo stesso tempo saranno salvaguardate le maestranze che lavorano alla realizzazione degli spettacoli.

Per agevolare l’accesso del pubblico ai concerti, il Comune di Bagno a Ripoli si sta attivando per potenziare il servizio di trasporto pubblico verso Grassina e ritorno in occasione degli eventi.

L’assessora alle politiche giovanili del Comune di Firenze ha sottolineato che oggi è una giornata importante: a poche settimane dell’incendio il Viper trova una sede temporanea che consentirà di proseguire la stagione e salvaguardare i posti di lavoro. Questo non significherà rallentare l’intervento al centro di via Pistoiese, un luogo fondamentale che deve tornare a vivere e ospitare eventi. Ci adopereremo affinchè i lavori siano terminati prima possibile. L’assessora ha ricordato come fin da subito l’amministrazione ha lavorato per trovare una soluzione per garantire continuità a un punto di riferimento significativo per lo spettacolo, che in questi anni ha arricchito il patrimonio culturale di Firenze e non solo. E che è un orgoglio essere riusciti a raggiungere questo risultato, che era un obiettivo importante dell’amministrazione comunale ma assolutamente non scontato da realizzare. Da qui un ringraziamento a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno collaborato e lavorato fattivamente per arrivare alla giornata di oggi.

“Ripartiamo dalla Casa del Popolo di Grassina – spiega Marco Caciagli, direttore del Viper Theatre – con l’obiettivo di salvare la stagione, ormai imminente. L’incendio che ha distrutto il Viper Theatre è una ferita profonda per noi e per la città, ma la risposta delle Istituzioni, delle associazioni e della nostra rete è stata ancora più forte. Ringraziamo la sindaca di Firenze Sara Funaro e l’assessora alle Politiche Sociali e Giovanili Letizia Perini, che hanno da subito dimostrato un tangibile supporto, il presidente del Circolo Arci di Grassina Vanni Materassi, che ci ha accolto con entusiasmo e disponibilità, e il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, che da subito ha sostenuto con grande determinazione questo progetto”.

“Non è semplice riorganizzare una stagione intera in così poco tempo, tra logistica, costi imprevisti e un grande dispendio di energie fisiche. Grazie quindi anche agli artisti e alle agenzie che hanno scelto e sceglieranno di restare al nostro fianco. Il nostro obiettivo – prosegue Caciagli – è ricreare a Grassina quello spirito che ha reso il Viper un punto di riferimento per la musica dal vivo oltre che uno spazio dinamico della cultura fiorentina con centinaia di laboratori, corsi e incontri. E confidiamo nel pubblico, che ci è stato vicino in questi giorni con affetto, messaggi e sostegno concreto. Adesso continuiamo a far vivere insieme lo spirito del Viper, in una casa diversa!”.

“Per la Casa del Popolo è una grande opportunità ospitare il Viper – afferma il presidente della Cdp di Grassina Vanni Materassi -. Un’occasione per attivare cultura, per creare nuove sinergie. Allo stesso tempo continueremo a fornire spazio e voce al tessuto sociale di Grassina, conciliando le due proposte”.