Controradio Streaming
Ven 12 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaInvestita da un'auto a Sesto Fiorentino, grave la donna 28enne
ToscanaCronaca

Investita da un’auto a Sesto Fiorentino, grave la donna 28enne

By Viola Giacalone
Investita da un'auto a Sesto Fiorentino, grave la donna 28enne

Una 28enne è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in viale Gramsci ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi. La donna si trova in prognosi riservata.

Grave incidente stradale ieri sera a Sesto Fiorentino. Una 28enne è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in viale Gramsci ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi. Per la giovane donna la prognosi è riservata.
Dopo una segnalazione al 118, intorno alle 22,30, sul posto sono intervenute un’ambulanza, pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani. La donna, in base a una prima ricostruzione, attraversava la strada non distante dalle strisce pedonali quando è stata travolta dalla vettura condotta da un fiorentino di 19 anni. Per ricostruire l’incidente, i carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni.

Articolo precedente
Viper Theatre: salva la stagione, concerti alla Casa del Popolo di Grassina
Articolo successivo
Associazione, no a “cubi neri” nella campagna di Rimezzano

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30643Cronaca18311Politica4081Cultura & Spettacolo3816Diritti2567Sanità2521

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI