Investita da un’auto a Sesto Fiorentino, grave la donna 28enne

Grave incidente stradale ieri sera a Sesto Fiorentino. Una 28enne è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in viale Gramsci ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi. Per la giovane donna la prognosi è riservata.

Dopo una segnalazione al 118, intorno alle 22,30, sul posto sono intervenute un’ambulanza, pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani. La donna, in base a una prima ricostruzione, attraversava la strada non distante dalle strisce pedonali quando è stata travolta dalla vettura condotta da un fiorentino di 19 anni. Per ricostruire l’incidente, i carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni.