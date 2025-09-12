Controradio Streaming
Ven 12 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaMinaccia con un machete cassiere del supermercato a Firenze, arrestato
ToscanaCronaca

Minaccia con un machete cassiere del supermercato a Firenze, arrestato

By Viola Giacalone
Catturato in Spagna boss della mafia cinese evaso dalla questura di Prato

Nasconde alcolici nei pantaloni e minaccia con un machete un cassiere del supermercato per guadagnare la fuga senza pagare. E’ accaduto ieri, protagonista un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato bloccato e arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria. Tutto è avvenuto in un centro commerciale in via Canova, a Firenze.

Nasconde alcolici nei pantaloni e minaccia con un machete un cassiere del supermercato per guadagnare la fuga senza pagare. E’ accaduto ieri, protagonista un 27enne, gia noto alle forze dell’ordine, che è stato bloccato e arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria. Tutto ‘ avvenuto in un centro commerciale in via Canova, alla periferia di Firenze.
Il 27enne, di origine marocchina, secondo quanto ricostruito ha nascosto le bottiglie di alcolici sotto i pantaloni poi si è diretto alla casse dove, estratto un machete occultato sotto una maglietta, ha minacciato il cassiere per guadagnare la fuga con il bottino. Su segnalazione al 112 Nue, è intervenuta la polizia. Gli agenti, grazie alla precisa descrizione del soggetto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno subito individuato il 27enne, lo hanno pedinato e fermato mentre era a bordo di un autobus sul quale era salito. Il cittadino aveva con se una bottiglia di birra e due di liquore e aveva nascosto un coltello di grandi dimensioni nel retro di un sedile del bus. L’arma è stata sequestrata e l’uomo arrestato.

Articolo precedente
Nelle scuole di Firenze lettura di una poesia per Gaza
Articolo successivo
Viper Theatre: salva la stagione, concerti alla Casa del Popolo di Grassina

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30638Cronaca18306Politica4080Cultura & Spettacolo3816Diritti2566Sanità2521

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI