Minaccia con un machete cassiere del supermercato a Firenze, arrestato

Nasconde alcolici nei pantaloni e minaccia con un machete un cassiere del supermercato per guadagnare la fuga senza pagare. E’ accaduto ieri, protagonista un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato bloccato e arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria. Tutto è avvenuto in un centro commerciale in via Canova, a Firenze.

Nasconde alcolici nei pantaloni e minaccia con un machete un cassiere del supermercato per guadagnare la fuga senza pagare. E’ accaduto ieri, protagonista un 27enne, gia noto alle forze dell’ordine, che è stato bloccato e arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria. Tutto ‘ avvenuto in un centro commerciale in via Canova, alla periferia di Firenze.

Il 27enne, di origine marocchina, secondo quanto ricostruito ha nascosto le bottiglie di alcolici sotto i pantaloni poi si è diretto alla casse dove, estratto un machete occultato sotto una maglietta, ha minacciato il cassiere per guadagnare la fuga con il bottino. Su segnalazione al 112 Nue, è intervenuta la polizia. Gli agenti, grazie alla precisa descrizione del soggetto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno subito individuato il 27enne, lo hanno pedinato e fermato mentre era a bordo di un autobus sul quale era salito. Il cittadino aveva con se una bottiglia di birra e due di liquore e aveva nascosto un coltello di grandi dimensioni nel retro di un sedile del bus. L’arma è stata sequestrata e l’uomo arrestato.