Nelle scuole di Firenze lettura di una poesia per Gaza

Il 15 settembre in diverse classi di Firenze e provincia verrà letta la poesia di Haidar al-Ghazali “I giovani liberi” per sensibilizzare su ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza: hanno finora aderito all’iniziativa oltre 150 docenti, secondo quanto reso noto dai promotori.

“In questo nuovo anno scolastico – viene spiegato in una nota dagli organizzatori – vogliamo far entrare in ogni scuola e in ogni classe un vento di umanità, lo stesso che anima la Global Sumud Flotilla e tutte le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi che rifiutano ogni silenzio complice”. “Come cittadini, docenti, fedeli ai principi della Costituzione della Repubblica italiana non possiamo affrontare il nuovo anno scolastico in silenzio di fronte al genocidio che si sta compiendo sotto i nostri occhi: sentiamo il dovere di volgere l’attenzione, nostra e di tutta la scuola, sulle atrocità in atto e di chiedere con forza che al popolo palestinese sia garantito il diritto fondamentale di vivere nella propria terra, in pace. Nella Striscia di Gaza si sta consumando una tragedia umanitaria di proporzioni inaccettabili, che si è estesa anche alla Cisgiordania e che tradisce qualunque senso di umanità”.

Sempre il 15 settembre l’istituto comprensivo Puccini di Firenze, nel quartiere di Gavinana, aprirà l’anno scolastico con un flash mob contro la guerra a Gaza: l’appuntamento è dalle ore 10.45 nel cortile della scuola. “Il corpo docente – si spiega dalla scuola – è già al lavoro da giorni nell’organizzazione di un momento di condivisione per insegnare agli studenti l’importanza di dire no alla guerra”.