Dopo la rapina tenta di abusare di un giovane a Prato, arrestato

Un 24enne è stato arrestato a Prato con l’accusa di rapina aggravata e tentata violenza sessuale ai danni di un 23enne.

I fatti contestati risalgono, secondo quanto rende noto la procura, risale alla notte tra il l’1 e il 2 settembre scorsi nei pressi di via Marconi, quando la vittima, di origini straniere, da anni residente nella città di Prato, sarebbe stata aggredita e rapinata da tre uomini, uno dei quali avrebbe poi tentato di abusare di lui. Quest’ultimo sarebbe stato poi individuato nel 24enne arrestato, un giovane di origine senegalese per il quale il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. In corso indagini per individuare i presunti complici, riusciti a scappare.

La vittima sarebbe stata aggredita mentre si trovava insieme a una donna, incontrata poco prima, in una zona scarsamente illuminata. I tre aggressori si sarebbero avvicinati all’improvviso, colpendolo violentemente con calci e pugni. Una volta reso inoffensivo, il terzetto si sarebbe appropriato di un orologio, uno smartphone e di alcune decine di euro per poi allontanarsi. Uno dei tre rapinatori però sarebbe tornato sui propri passi aggredendo nuovamente il 23enne “con il chiaro intento di compiere nei suoi confronti atti sessuali senza il suo consenso”, spiega la procura. Le grida di aiuto del giovane hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno telefonato al 112 per chiedere un intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato un giovane identificato poi come il 24enne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, il quale veniva trovato in possesso di parte della refurtiva. La vittima, portata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 20 giorni.

“L’episodio rende evidente, ancora una volta – spiega la procura -, quanto sia preziosa la collaborazione dei cittadini, le cui tempestive segnalazioni rendono possibile il pronto intervento delle forze di polizia e degli inquirenti, la cattura di pericolosi criminali e, soprattutto, l’immediato aiuto alle vittime di reati”.