Viper, ancora incerte cause incendio. Funaro: ‘sanare presto questa ferita’

“Il nostro obiettivo è velocizzare il più possibile tutto il percorso in modo da partire con i lavori e restituire questo spazio per la socialità ai ragazzi, anche perché è uno spazio che crea un presidio di socialità e i presidi di socialità fanno anche sicurezza”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro che ieri ha effettuato un sopralluogo al Viper Theatre di via Pistoiese, dopo l’incendio di sabato scorso.

Per quanto riguarda le cause dell‘incendio Funaro ha poi aggiunto che i gestori “hanno consegnato già le videocamere”, ma al momento “non sappiamo ancora se sia doloso, non siamo in grado di giudicarlo. Fatto sta che è una ferita nel quartiere delle Piagge e noi vogliamo che venga rimarginata nel più breve tempo possibile”. In merito alla stagione del Viper, già programmata “stiamo ragionando con i gestori e ci lavoreremo con gli assessori Perini e Bettarini. Sappiamo benissimo che dietro a questo spazio di socialità ci sono posti di lavoro”, “cercheremo quelle soluzioni per preservare la programmazione che loro hanno messo in campo”.

“Ovviamente – ha proseguito la sindaca – loro correttamente sono alla ricerca di spazi adatti per fare certi tipi di attività, che devono avere anche certe capienze, certe caratteristiche. Ci metteremo a sedere con loro per capire quali sono le esigenze da un punto di vista tecnico e di conseguenza faremo un po’ da facilitatori per trovare per trovare soluzioni in città e nei dintorni”.

“Ora aspettiamo che ci arrivi il via libera con con i verbali dei vigili del fuoco sull’incendio poi partiremo immediatamente con le somme urgenze e con tutte le operazioni di bonifica. Parallelamente i nostri uffici tecnici partiranno con la progettazione per il recupero e restauro dell’immobile”. Ad oggi, ha spiegato non c’è una stima dei danni, “perché fino a che non viene fatta l’operazione di bonifica, non è possibile entrare per poter fare la stima dei danni. Siamo comunque coperti d’assicurazione, per cui è una cosa che questo ci dà la possibilità anche di velocizzare e metterla in cima alle scale della priorità”.