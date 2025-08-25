www.controradio.it 🎧 Incendio Viper, Funaro: faremo di tutto perché riapra ad avvio stagione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:20 Share Share Link Embed

La sindaca di Firenze. Il Viper è un ’Presidio socialità, cultura e musica, non può restare chiuso’. Si indaga per capire origine rogo. Potrebbe essere partito dalle fiamme presso un riparo di fortuna frequentato da homeless

il Viper è un presidio di socialità, cultura, un luogo di musica e spettacolo, non può restare chiuso, faremo di tutto perché possa riaprire con l’avvio della stagione”. Così la sindaca Sara Funaro sull’incendio al Viper Theatre.

“Siamo vicini ai gestori e a tutto lo staff del Viper Theatre” aggiunge la sindaca che assicura “stiamo monitorando la situazione e continueremo a seguirne l’evolversi, in settimana con l’assessora alle politiche giovanili Letizia Perini ci recheremo lì per un sopralluogo per verificare i danni e intervenire. Siamo e saremo al loro fianco. “Ringraziamo vigili del fuoco, polizia, polizia municipale e Protezione civile, e tutti coloro che sono intervenuti”, aggiunge. Conclude Funaro.

Ieri a metà giornata sui social il Viper Theatre sottolineava che l’incendio è divampato per cause “sicuramente originate all’esterno della nostra struttura. L’incendio è sotto controllo ma non ancora del tutto domato. La situazione è molto seria. Parte del tetto è crollata”.

“Con una nuova stagione alle porte e danni così ingenti ancora da quantificare – si legge ancora -, non sappiamo se sarà possibile” riaprire il teatro, e “nelle prossime ore, con la supervisione dell’amministrazione comunale e il supporto dei nostri professionisti, valuteremo se ci saranno le condizioni per riaprire nei tempi previsti e non compromettere l’avvio della stagione”.

Marco Caciagli, direttore artistico del Viper Theatre, sottolinea che “il quadro è critico e la riapertura a breve è molto complicata. Le cause dell’incendio sono esterne al teatro. Tutto è partito nel pomeriggio ma dopo un primo intervento l’incendio sembrava spento. Verso le 18-18:30 siamo entrati nel locale, era intonso e in totale sicurezza. Poi verso le 20 si è sviluppato nuovamente. Il tetto, che è di nuova generazione, è totalmente coibentato ed è difficile spengerlo. Non fa fiamme ma si consuma piano piano”.

“Da ieri sera i vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per domare le fiamme alla copertura del Teatro Viper di Firenze in via Pistoiese. Attivata anche la nostra Agenzia per la Protezione Ambientale. Grazie a tutte le donne e gli uomini impegnati ed esprimo vicinanza al Viper e a chi lo vive, uno spazio di cultura e socialità”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

NELL’AUDIO le interviste con l’assessora Perini e con Marco Caciagli