David Byrne annuncia Who Is the Sky?, il suo primo album di inediti dopo il celebrato “American Utopia” del 2018, in uscita il 5 settembre per Matador Records. Prodotto da Kid Harpoon, l’album include 12 brani arrangiati dalla Ghost Train Orchestra, un ensemble cameristico di New York.

Nel disco compaiono amici e collaboratori di lunga data e nuove collaborazioni: St. Vincent, Hayley Williams dei Paramore, Tom Skinner (batterista degli Smile) e Mauro Refosco (percussionista di American Utopia). A lanciare l’album è il trascinante singolo “Everybody Laughs”, accompagnato da un videoclip diretto dall’artista multimediale Gabriel Barcia-Colombo.

Byrne racconta: «Una persona che conosco mi ha detto: “David, usi spesso la parola everybody.” Forse lo faccio per offrire una visione antropologica della vita a New York. Tutti vivono, muoiono, ridono, piangono, dormono e fissano il soffitto. Tutti si mettono nei panni degli altri, che non è proprio vero, ma io sì. Ho cercato di cantare queste cose, anche quelle negative, controbilanciandole con la melodia e il groove. Verso la fine, quando io e St. Vincent urliamo e cantiamo insieme, c’è qualcosa di liberatorio. La musica può fare questo: contenere gli opposti.»

Il tour mondiale a supporto di Who Is the Sky? partirà il 14 settembre da Providence, Rhode Island, con 13 musicisti, cantanti e ballerini. I concerti europei inizieranno a fine febbraio 2026 con 2 date anche a Milano, il 21 e 22 febbraio al Teatro degli Arcimboldi.