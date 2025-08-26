Continua ricerca ingegnere scomparso da un mese sulle Apuane

Proseguono le ricerche di Daniele Lucchesi, l’ingegnere di Lucca scomparso sulle Alpi Apuane un mese fa. Coinvolti cani molecolari ed un elicottero.

A un mese dalla scomparsa proseguono sulle Alpi Apuane le ricerche di di Daniele Lucchesi, 55 anni, ingegnere civile di Lucca di cui non si hanno notizie dal 26 luglio. Le ricerche si concentrano sui sentieri nei monti di Seravezza (Lucca) con l’utilizzo anche dell’unità cinofila – cane molecolare -, e dell’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina. Viene battuta la zona dove è stata ritrovata in sosta l’auto dell’ingegnere. Schierati accanto ai vigili del Fuoco i volontari e il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano con le stazioni di Querceta e Massa. I parenti hanno diffuso l’ennesimo appello: “Chiunque il giorno 27 luglio si trovava in uno dei sentieri che partono da Seravezza e sono diretti verso i monti Folgorito, Carchio e Altissimo” e si ricordi “di averlo incontrato è pregato di contattare i carabinieri di Lucca per riferire a che ora e in che punto del percorso si ricorda di averlo incontrato. E’ importante al fine di ritrovarlo”. L’ingegnere aveva la passione per le passeggiate in montagna e anche il 26 luglio risulta che fosse andato a fare un’escursione.