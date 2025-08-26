Controradio Streaming
Il presidente del Consiglio comunale di Poggio a Caiano insulta Giani: “È un cancro”

By Raffaele Palumbo

Mauro Mazzoni definisce duramente il presidente della Regione Toscana in un post social, suscitando forte condanna del Pd e accuse di offesa alle istituzioni.

Il presidente del Consiglio comunale di Poggio a Caiano, Mauro Mazzoni, ha scatenato una polemica politica con un post pubblicato sui social network nel quale definisce Eugenio Giani, presidente uscente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra, come un “cancro di cui la Toscana deve liberarsi”. Le parole, forti e provocatorie, sono state duramente condannate dal Partito Democratico regionale, rappresentato da Marco Furfaro, che ha parlato di “offesa alla dignità delle istituzioni e delle famiglie” e di un linguaggio “disonorevole che va al di là del confronto politico democratico”. Furfaro ha sottolineato come tale comportamento sia inaccettabile anche nel clima di una campagna elettorale e come la Toscana sia una terra di civiltà, che saprà ricordarlo nelle urne il 12 e 13 ottobre 2025. Il tema del rispetto nelle istituzioni è stato dunque messo al centro del dibattito, con richiami a un confronto politico serio e rispettoso, incompatibile con espressioni violente e personali come quella di Mazzoni. La vicenda ha acceso tensioni locali e regionali, scuotendo il confronto fra maggioranze e opposizioni, e innescando riflessioni sulla qualità del dibattito politico in vista delle prossime elezioni regionali.

