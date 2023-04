Precipitano sulle Apuane, morta una donna, ferito un uomo, morto anche un cane

Lucca, una donna di 58 anni è morta e un uomo trentenne è rimasto ferito in modo grave dopo essere precipitati durante un’escursione sulle Alpi Apuane.

La notizia dell’incidente sulle Apuane viene data dal Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) intervenuto nella serata di ieri sul Monte Cavallo, tra Massa Carrara e Lucca. L’uomo è in prognosi riservata.

Secondo il SAST, i due, equipaggiati con indumenti leggeri e che avevano con sé due cani, uno dei quali uno è morto cadendo a valle, avevano percorso la cresta nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto e che si dirige fino alla vetta, “una via alpinistica non difficile” ma “non banale”.

A far scattare le ricerche l’allarme dato dal marito della donna. Sono in corso le operazioni di recupero del secondo cane, in vita, che è stato recentemente localizzato sullo stesso pendio e per il quale si sta movimentando l’elicottero drago dei vigili del fuoco di Cecina.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) è l’articolazione territoriale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).Nato nel 1957 , il SAST è un’associazione di volontariato (“ONLUS”), senza fini di lucro, regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato presso la Regione Toscana.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) fu istituito nel 1954 come organo tecnico del Club Alpino Italiano (CAI) di cui ancora oggi è una Sezione particolare.Le leggi che lo regolano sono quelle istitutive, del 1963 e del 1985, che disciplinano i rapporti tra lo Stato e il CAI, al quale viene dato uno speciale mandato per il servizio di soccorso in montagna. Con la legge 225 del 1992 il CNSAS è entrato a far parte della Protezione Civile con pari dignità rispetto alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa.