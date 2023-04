🎧 Stadio Artemio Franchi di Firenze, lo speciale di Controradio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 01:07:59 Share Share Link Embed

Firenze, uno speciale di un’ora dedicato alle vicende dello Stadio Artemio Franchi, alle polemiche e alle incertezze del suo futuro, con interviste ad amministratori, esperti e giornalisti.

In podcast la registrazione integrale della trasmissione sullo Stadio Artemio Franchi, andata in onda sulle frequenze di Controradio lunedì 3 aprile 2023.

“I soldi per lo Stadio Artemio Franchi, all’inizio, dovevano essere statali. Poi, quando si è visto che le risorse non bastavano, si è puntato sul Pnrr”. Ha detto ai microfoni di Contoradio il professor Mauro Cappello, docente universitario esperto di fondi europei. “E’ stata fatta una forzatura all’interpretazione dei bandi”, ha proseguito Cappello. Sentiamo uno stralcio del suo intervento:

“E’ stato fatto quello che doveva essere fatto. Il Pnrr non è un piano nel quale viene seguita una logica di priorità, ma è articolato per bandi e noi giustamente abbiamo colto l’occasione che appariva possibile ovvero il Comune di Firenze ha partecipato per ottenere finanziamenti per la riqualificazione del Franchi ed è giusto che questo avvenga perché lo stadio è un bene culturale e il suo restyling oltre ad essere legittimo è necessario ed utile per una strategia anche di prevenzione contro il degrado del quartiere di Campo di Marte”, ha ribadito ai nostri microfoni il presidente della regione Toscana Eugenio Giani:

“Vedo veramente una gran confusione e parecchia cattiva propaganda, intorno a questo argomento, sia da parte di vuolelo stadio privato, sia da parte di chi vuole a tutti i costi difendere l’idea di ristrutturae il Franchi con soldi pubblici per benefici che andrebbero soltanto ad un privato”, ha cocluso alla fine della nostra trasmissione il giornalista e sociologo Pippo Russo: