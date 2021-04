Vigili fuoco: “in Toscana pochi mezzi,soccorsi a rischio”

La denuncia della CGIL Toscana. Che accusa “non tutelati cittadini che abitano in edifici a 2 o più piani”

In Toscana i mezzi dei vigili del fuoco sono carenti e quelli in servizio sono troppo vecchi. La denuncia arriva da Massimo Marconcini, della Fp Cgil regionale. “Servirebbero – afferma – automezzi efficienti ai per garantire interventi rapidi e risolutivi, invece la situazione generale del parco automezzi della Toscana è deprimente. La maggior parte dei mezzi è vecchia, qualcuno di venti anni, 15 anni l’età media”.

“Non è ammissibile – prosegue – che in Toscana i cittadini che abitano in edifici con più di due piani non siano tutelati con soccorsi rapidi ed efficaci che un paese, industrializzato come l’Italia, dovrebbe avere”.

“Stante questa situazione – prosegue ancora Marconcini – ci allarmano non poco le notizie che arrivano da alcuni territori della Toscana circa la decisione di non riparare alcuni mezzi speciali o aerei in alcuni comandi e di prevederne la copertura dalle sedi designate dalla direzione come destinatarie dei fondi per la riparazione di tali mezzi. Una scelta che se confermata segnerà il fallimento di tutto quanto deciso negli ultimi anni”.

“Nei prossimi anni – conclude il sindacalista – non sembrano esserci assegnazioni di fondi tali da cambiare l’attuale situazione, per cui la scelta di non riparare e mantenere i mezzi attuali può solo portare, con il tempo, alla conseguente chiusura di alcune sedi per mancanza di automezzi, lasciando una regione come la Toscana, centro nevralgico del soccorso con specializzazioni riconosciute a livello mondiale , ed i suoi cittadini, privi di un soccorso specializzato ed efficace”.