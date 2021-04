Firenze, se n’è andata all’età di 87 anni, la mamma del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La signora Flora è deceduta a causa di una malattia. Molti i messaggi di cordoglio.

Questo il messaggio del presidente dell’Assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzeo: “Esprimo il mio cordoglio personale e quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per la scomparsa della madre Flora. In un momento così difficile vogliamo far sentire al presidente tutta la nostra vicinanza”.

“Caro Eugenio, tutto il Partito Democratico ti è vicino per la perdita di tua madre – scrive nel suo messaggio di cordoglio Simona Bonafé, segretaria del Pd toscano -. Questo lutto doloroso ti colpisce oltretutto in un momento per te così impegnativo, in cui stai gestendo senza sosta i provvedimenti per fronteggiare l’epidemia. Le nostre condoglianze”.

“I consiglieri regionali del Pd sono vicini a Eugenio Giani in questo momento così doloroso per la scomparsa della cara madre – afferma poi Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Regione -. Lo abbracciamo forte”.

Cordoglio anche da parte delle opposizioni. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per la perdita della madre Flora. In questo difficile momento, ci uniamo al dolore della famiglia” è il messaggio di condoglianze del gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Toscana.

Mentre i consiglieri della Lega si dicono “vicini in un momento così particolarmente triste come quello che ogni figlio attraversa quando muore la propria madre.

Un caro abbraccio, dunque da parte di tutti noi”. Il gruppo di Italia Viva in Regione scrive: “Caro presidente, sappiamo che come sempre hai fatto nella tua vita saprai trovare la forza e le energie per superare questo dolore”. Condoglianze anche dal gruppo Pd del Comune di Firenze.

Si uniscono al cordoglio per il grave lutto del Presidente Giani anche la Redazione e Controradio tutta.