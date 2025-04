Viagra Boys, “Viagr aboys”. Il Disco della Settimana

Post-punk, ironia, energia e provocazione, “viagr aboys”, autoprodotto, è il quarto album in studio per la formazione svedese. Il tour mondiale prevede anche una data italiana.

Centrifugate i P.I.L. di John Lydon, Devo, Queens Of The Stone Age, Big Black, Stooges, Blur e Sleaford Mods, ecco, più o meno otterrete “viagr aboys”, il quarto album in studio della band svedese post-punk Viagra Boys. Pubblicato il 25 aprile 2025 per l’etichetta Shrimptech Enterprises, l’etichetta gestita dalla stessa band e pensata anche come piattaforma per progetti collaterali, tra cui Shrimptech Ecstasy Labs, un canale dedicato a pubblicazioni di musica elettronica e sperimentale prodotta dai membri della band, l’album arriva a quasi tre anni dal precedente “Cave World” e mantiene il tipico stile caustico, ironico e provocatorio del gruppo, con testi che alternano umorismo osservativo e critica sociale

Il frontman Sebastian Murphy ha descritto il lavoro come un album “autoprodotto, semplice e un po’ stupido”, riflettendo la volontà della band di smontare e mettere in discussione la realtà, spesso con un tono dissacrante. “viagr aboys”, co-prodotto dalla band insieme al collaboratore di lunga data Pelle Gunnerfeldt, segna una svolta verso un approccio più autoironico e introspettivo, pur mantenendo la vena dissacrante e provocatoria che li contraddistingue.

L’album è stato anticipato dal singolo “Man Made Of Meat”, accompagnato da un video diretto da Daniel Björkman. Disponibile sia in CD che in vinile, segna l’inizio di una nuova fase per la band, che presenterà il disco anche dal vivo con un lungo tour mondiale. Viagra Boys saranno in Italia per un’unica data il 5 luglio 2025 al Flowers Festival di Collegno (TO), insieme a Tre Allegri Ragazzi Morti.

Nata a Stoccolma nel 2015 e caratterizzata da un sound energico e testi ironici, spesso satirici, che affrontano temi come l’ipermascolinità e le contraddizioni della società contemporanea, la band ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Grammy svedese per “Rock of the Year” e riconoscimenti da svariate testate internazionali, consolidando la loro reputazione come una delle realtà più innovative e iconoclaste del post-punk contemporaneo . La band si è esibita in importanti festival internazionali, tra cui Coachella 2025, confermando la loro popolarità anche fuori dall’Europa.

“Viagr aboys” dei Viagra Boys è il nostro Disco della Settimana.