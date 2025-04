Libri scolastici gratis: al via le domande sul portale della Regione Toscana

E’ possibile presentare da oggi al 28 maggio domanda sul portale della Regione Toscana per Libri Gratis, iniziativa nell’ambito di Giovanisì a sostegno delle famiglie e delle studentesse e studenti nel loro percorso scolastico. Gli importi, si spiega in una nota, sono calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana e vanno da 137 a 348 euro circa.

E’ possibile presentare da oggi al 28 maggio domanda sul portale della Regione Toscana per Libri Gratis, iniziativa nell’ambito di Giovanisì a sostegno delle famiglie e delle studentesse e studenti nel loro percorso scolastico. Gli importi, si spiega in una nota, sono calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana e vanno da 137 a 348 euro circa.

Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Toscana, con un’età inferiore a 24 anni e un Isee non superiore a 15.800 euro, iscritti all’anno scolastico in corso presso un istituto pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana o in una regione confinante. Non sono finanziate attraverso l’intervento Libri Gratis le spese per la dotazione libraria adottata nei corsi di Iefp presso le agenzie formative della Toscana, nonché le spese per l’acquisto dei testi utilizzati dalle scuole serali, dai Cpia (Centri provinciali istruzione adulti) e dalle scuole carcerarie. Il contributo economico varia in base alla classe frequentata. Per esempio, chi frequenta la prima media riceverà un importo diverso rispetto a chi frequenta la quarta superiore