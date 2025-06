Via libera del Consiglio Firenze all’adeguamento del regolamento edilizio al Piano operativo

A pochi giorni dall’entrata in vigore del Piano operativo, in Consiglio comunale a Firenze è arrivato il via libera a maggioranza alla revisione generale del Regolamento edilizio per adeguare lo strumento al nuovo Poc e alla legge ‘Salva casa’. L’atto è stato approvato con 19 voti favorevoli: i contrari sono stati Dmitrij Palagi (Spc), Angela Sirello e Matteo Chelli (Fdi) e Massimo Sabatini (lista Schmidt).

“È un atto molto importante perché porta a compimento un altro passo fondamentale per dare alla città gli strumenti per realizzare gli interventi – ha dichiarato l’assessora all’urbanistica Caterina Biti – Il regolamento nel corso degli anni è stato aggiornato, l’ultima volta è stata un anno fa. Adesso si tratta dell’aggiornamento definitivo che lo allinea al Poc modificando 9 articoli sui 70 complessivi confermando, quindi, la visione strategica della città. Ringrazio gli uffici della Direzione urbanistica per il lavoro fatto e ringrazio i componenti della commissione urbanistica che, durante la discussione sulla delibera, hanno avanzato alcuni suggerimenti che abbiamo raccolto”.