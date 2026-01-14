Controradio Streaming
Mer 14 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaVertenza Woolrich: presidio dei 160 lavoratori a Pitti Uomo contro il trasferimento...
ToscanaCronaca

Vertenza Woolrich: presidio dei 160 lavoratori a Pitti Uomo contro il trasferimento forzato a Torino

By Raffaele Palumbo
Pitti Uomo

Sindacati Cgil, Cisl e Uil davanti alla Fortezza: «Rilancio del marchio non può significare licenziamenti». BasicNet sospende procedura, ma non la revoca.

I lavoratori Woolrich irrompono a Pitti Uomo 109: un presidio di protesta davanti alla Fortezza da Basso, in pieno salone maschile, per dire no al piano della nuova proprietà BasicNet di trasferire 160 addetti – 130 da Bologna e 30 da Milano – a Torino. L’iniziativa, organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, si tiene oggi 14 gennaio 2026 mentre l’azienda presenta il rilancio del marchio americano.​ “Abbiamo sospeso, non revocato, la procedura – spiega Aldo Giammella (Uiltucs) – BasicNet vuole focalizzarsi sul brand a Pitti, ma per noi rilancio non significa fare fuori 160 persone. Dicono di aver bisogno di tutti a Torino per il back office, ma non spiegano perché proprio lì”.​ BasicNet conferma di voler mantenere i negozi e rafforzare la rete vendita, ma i sindacati denunciano un trasferimento punitivo senza prospettive occupazionali chiare. La vertenza resta aperta: lavoratori in attesa di revoca e garanzie sul futuro toscano del marchio.

Articolo precedente
Presentata a Firenze un’indagine sulla percezione del made in Italy. Santori, ‘Disposti a pagare fino al 18% in più’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31142Cronaca18722Politica4196Cultura & Spettacolo3843Diritti2633Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI