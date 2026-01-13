www.controradio.it Al via Pitti Immagine Uomo n.109, Urso: "sarà l'edizione della ripresa del settore moda" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:14 Share Share Link Embed

Pitti Immagine Uomo: l’edizione n. 109 pronta a segnare un cambio di passo nel settore moda. Dopo un 2025 segnato da pessime congiunture internazionali, conflitti e guerre commerciali, il Made in Italy guarda alla ripartenza come a un “rinascimento industriale dell’Occidente”. Dal 13 al 16 Gennaio, alla Fortezza da Basso a Firenze, con 750 brand, di cui il 47% esteri, la kermesse del fashion maschile segna anche l’apertura a nuovi mercati. E il ministro per le imprese, Adolfo Urso, annuncia l’apertura della casa del Made in Italy per aiutare le imprese su investimenti e internazionalizzazione.