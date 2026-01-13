Dimensionamento scolastico, UPI Toscana, commissariamento è scelta ingiusta che penalizza i territori
/
RSS Feed
Share
Link
Embed
«Sarebbe stato corretto e rispettoso delle istituzioni – dichiara il presidente di UPI Toscana, Francesco Limatola – attendere il pronunciamento del Capo dello Stato. Intervenire ora, con un commissariamento, significa forzare un processo che incide direttamente sui territori e sulle comunità scolastiche, senza tener conto dei dati reali e del confronto costruito in questi mesi». Lo abbiamo intervistato