Dehors: condizionare le concessioni all’applicazione del contratto nazionale

Cgil e Filcams Cgil Firenze intervengono nel dibattito sulla possibilità di legare le concessioni per i dehors della città alle condizioni di lavoro nei pubblici esercizi. Dicono Bernardo Marasco (segretario generale Cgil Firenze) e Maurizio Magi (segretario generale Filcams Cgil Firenze): “É certamente prioritario focalizzarci sulla corretta applicazione dei Contratti nazionali, perché è da qui che passano le effettive garanzie delle lavoratrici e dei lavoratori. Ma proprio per questo quindi, piuttosto che introdurre elementi di agevolazioni premiali per determinare ciò che in realtà dovrebbe essere una regola e cioè l’applicazione del corretto Contratto nazionale, è sicuramente preferibile condizionare il rilascio delle concessioni all’applicazione dei Contratto nazionali maggiormente rappresentativi e strettamente attinenti all’attività svolta. Rimane poi ovviamente il problema di come si garantiscono i controlli su questo tema al di là di una forma puramente autodichiaratoria”.

Bernardo Marasco segretario generale Cgil Firenze