Mer 14 Gen 2026
Invalidità civili in cambio di soldi, 5 arresti a Massa

By Redazione
Cinque arresti a Massa per presunti favori nel riconoscimento delle invalidità civili in cambio di denaro. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip con due arresti in carcere e tre ai domiciliari.

Gli indagati, riporta il procuratore Piero Capizzoto, sono il medico legale della Asl, Maurizio Ratti, dirigente nella Commissione di valutazione medica collegiale che avrebbe sfruttato il ruolo “per influenzare e indirizzare l’esito delle pratiche”; Anna Santinami, accusata di complicità per aver redatto falsa certificazione medica; gli intermediari Elio Guatieri, Marco Lazzini e Giovanni Giusti. Perquisiti case e uffici.

Secondo la procura di Massa gli indagati avrebbero agito in modo illecito nell’ambito delle procedure per il riconoscimento delle invalidità civili per il conseguimento dei benefici assistenziali, previdenziali e lavorativi. I privati cittadini che hanno beneficiato dei presunti illeciti – descritti nell’ordinanza del gip – saranno sentiti dalla procura nei prossimi giorni, tuttavia sono già in corso gli accertamenti sulla loro posizione.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti cartacei e digitali.

Tra gli indagati dell’inchiesta di Massa per presunti favori nell’ottenimento delle invalidità civili in cambio di denaro, risulta un consigliere comunale di maggioranza, Giovanni Giusti, eletto per la lista civica ‘Persiani sindaco’. Avrebbe avuto, secondo la procura, una funzione di intermediario così come altri due dei cinque indagati.

Secondo quanto si apprende i carabinieri di Massa stamani si sarebbero recati presso gli uffici comunali della Master Srl, società in house del Comune – che non è coinvolta nell’indagine -, per l’acquisizione dei documenti utili alle indagini.
L’amministrazione comunale, si apprende ancora, non è coinvolta nell’indagine che esulerebbe, secondo quanto emerge, dalle sue funzioni politiche-amministrative.

