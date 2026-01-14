Accademia e Bargello, da biglietto cumulativo a percorsi tematici

Dal biglietto cumulativo ai tre percorsi tematici sono tra le principali novità del gruppo di musei statali Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello che riunisce anche Museo delle Cappelle Medicee, Museo di Palazzo Davanzati, Complesso di Orsanmichele, Museo di Casa Martelli e, al termine dei lavori, anche l’ex chiesa di San Procolo.

Dal 15 marzo ci saranno biglietti cumulativi e orari unificati: un ticket valido 72 ore per tutti i musei del gruppo al costo di 38 euro, e un secondo biglietto valido 48 ore per Galleria dell’Accademia e Museo Nazionale del Bargello al costo di 26 euro. Allo studio anche l’introduzione di un biglietto family. Una delle novità è rappresentata anche dagli orari unificati: l’apertura sarà dal martedì alla domenica (con orario 8,15-18,50) per tutte le sedi, fatta eccezione per Casa Martelli.Spazio poi a tre percorsi tematici: il primo, dal titolo ‘Nel segno del genio’, proporrà una lettura trasversale su Michelangelo e sulle sue innovazioni, dal Bacco al Tondo Pitti, dal David-Apollo e Bruto al Bargello fino al David, ai Prigioni e alle opere della Galleria dell’Accademia, con conclusione alle Cappelle Medicee nella Sagrestia Nuova.

Il secondo percorso sarà dedicato, come da titolo, a ‘Firenze e i suoi simboli’, attraverso araldica, religione civica e immaginario identitario, in un itinerario tra Orsanmichele, Bargello e Accademia. Il terzo, ‘L’arte del dettaglio’, attraverserà quattro sedi e proporrà un viaggio su oggetti, abiti, tessuti e accessori tra Medioevo ed età moderna, in dialogo con le collezioni di Galleria dell’Accademia, Bargello, Palazzo Davanzati e Casa Martelli.

Inoltre al Museo di Casa Martelli tornerà visibile, dopo la ricollocazione nella dimora d’origine, il grande Stemma Martelli con il grifone d’oro in campo rosso, rientrato all’apice dello scalone monumentale. ll 2026 vedrà infine l’avvio e lo sviluppo di numerosi progetti di riallestimento e restauro in tutte le sedi museali, con cantieri anche “live” aperti al pubblico. In particolare, il Museo Nazionale del Bargello sarà interessato nel corso del 2026 da un importante progetto di rinnovo e ripensamento dell’ingresso al museo, che prevederà una serie di interventi di riallestimento che coinvolgeranno tutta l’area d’ingresso, la biglietteria, la corte e l’attigua Sala di Michelangelo che accoglie quattro capolavori del Buonarroti (il Bacco, il Tondo Pitti, il David-Apollo e il Bruto) insieme a opere di Giambologna, Benvenuto Cellini, Bartolomeo Ammannati e Baccio Bandinelli per un totale di 54 opere.

“Credo – ha spiegato il direttore generale Andreina Contessa – che questa unione tra due grandi istituzioni rappresenti una sfida e una opportunità per entrambi. I visitatori potranno usufruire di un percorso museale, architettonico e artistico unico al mondo, distribuito su edifici diversi della città, un viaggio tra le diverse epoche storiche di Firenze e i suoi diversi volti. L’unione, attraverso strumenti come una bigliettazione integrata e uniformando gli orari di apertura, potrà portare a un riequilibrio degli afflussi dei visitatori e delle risorse economiche. La strategia culturale consiste nell’esaltare le peculiarità dei singoli musei ponendole in relazione”.