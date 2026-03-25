Unifi fra le migliori 50 istituzioni universitarie mondiali in storia dell’arte.

L’Ateneo fiorentino si conferma fra le migliori 50 istituzioni universitarie mondiali in storia dell’arte. Lo certifica, riferisce Unifi, l’edizione 2026 di QS World University Rankings by Subject.

L’Ateneo fiorentino si conferma fra le migliori 50 istituzioni universitarie mondiali in storia dell’arte. Lo certifica, riferisce Unifi, l’edizione 2026 di QS World University Rankings by Subject, graduatoria pubblicata ogni anno dal 2011 che si basa sulla reputazione accademica, sull’impatto della ricerca e sulla reputazione dei laureati fra i datori di lavoro. In un panorama che ha preso in esame oltre 6000 università, di cui 1910 entrate in classifica, Unifi compare in 34 delle 55 discipline esaminate, suddivise in cinque ambiti principali: arts & humanities, engineering and technology, life sciences & medicine, natural sciences e social sciences & management. A livello internazionale, Qs, prosegue Unifi, “conferma la vocazione interdisciplinare dell’Ateneo che ottiene le migliori prestazioni nell’ambito arts & humanities, dove si piazza 191esima (salendo di oltre 30 posizioni rispetto allo scorso anno). Inoltre, si conferma nel primo 15% a livello internazionale in life sciences & medicine e natural sciences. Guardando alle singole discipline, l’Ateneo “migliora in 10 casi e risulta tra i top 50 al mondo in storia dell’arte e tra i top 100 in agraria e storia classica e antica. Si attesta tra i migliori 150 atenei in archeologia, geografia, farmacia e farmacologia e storia, mentre si posiziona nelle prime 200 università mondiali (classe 150-200) anche in architettura, geologia, geofisica e scienze della terra e del mare. Infine, sale di posizione in fisica e astronomia, lingue moderne, matematica, ingegneria chimica, ingegneria elettrica ed elettronica e in economia e gestione aziendale”. A livello italiano, Unifi migliora in 12 discipline: si piazza al terzo posto in agricoltura e scienze forestali, antropologia, geofisica, geografia e geologia. È quarto in storia dell’arte, archeologia, farmacia e farmacologia e scienze della terra e del mare. Quinto posto per architettura, chimica, infermieristica e storia. “L’Ateneo conferma il suo posizionamento tra le università di eccellenza a livello globale. Il miglioramento trasversale in molte delle aree prese in esame riflette un approccio vincente” ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci.