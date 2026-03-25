Demanio, bando per progetto di riqualificazione ex caserma Perotti a Firenze

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la gara europea per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la riqualificazione della storica caserma Perotti di Firenze.

L’intervento, spiega il Demanio, permetterà la realizzazione del nuovo Polo delle amministrazioni statali per ospitare le sedi della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. La scadenza del bando è fissata il prossimo 25 maggio 2026. L’area si estende su circa 51.000 metri quadrati. ll valore complessivo dell’operazione di riqualificazione è di 214 milioni di euro (di cui circa 130 milioni destinati ai lavori). L’affidamento del Pfte e delle indagini, inclusi i servizi opzionali, ha un importo di quasi 10 milioni di euro. L’intervento, spiega ancora l’Agenzia del Demanio, consentirà un risparmio annuo stimato di circa 4 milioni di euro, grazie alla concentrazione delle funzioni e alla dismissione degli immobili attualmente in locazione. “Si tratta di un passaggio concreto verso la trasformazione di una delle aree più strategiche del quartiere Campo di Marte a Firenze”, si commenta in una nota. “In linea con le strategie dell’Agenzia del Demanio – si legge ancora -, la valorizzazione della caserma Perotti mira a rigenerare il patrimonio immobiliare dello Stato senza consumo di nuovo suolo, riducendo l’impatto climatico e migliorando l’efficienza energetica”. Il Pfte definirà “strategie per la riorganizzazione urbanistica attraverso un progetto “multiscala”, capace di coordinare interventi edilizi e infrastrutturali. L’incarico comprende la progettazione del masterplan generale dell’intero compendio, che garantisca un’impostazione unitaria e coerente delle funzioni previste, oltre alla redazione del PFTE per il lotto destinato alla Polizia di Stato. Sono inoltre previsti, come servizi opzionali, i progetti per Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza”.