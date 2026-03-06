Lupi di Toscana: 236 alloggi a canone calmierato nell’ex caserma tra Firenze e Scandicci

Gli alloggi verranno realizzati su una superficie di 17mila metri quadri: è l’intervento di social housing che verrà realizzato negli spazi dell’ex caserma Lupi di Toscana al confine tra Scandicci e Firenze. Il progetto è stato presentato oggi in palazzo Vecchio. Soggetto aggiudicatario è il fondo Abitaequo, dedicato allo sviluppo di iniziative di housing sociale, gestito da Investire SGR.
La durata del fondo è di 20 anni, periodo comprensivo di autorizzazione e costruzione, con un vincolo alla locazione di minimo 15 anni, a canoni calmierati. Al termine, l’amministrazione
comunale si riserva la facoltà di esercitare il diritto di prelazione sulla futura vendita degli alloggi, nel caso in cui non dovesse essere esercitato dagli inquilini.
La terza e ultima fase di demolizioni da parte del Comune, partirà lunedì prossimo 9 marzo. A inizio 2027 è previsto l’avvio del cantiere per la realizzazione degli alloggi sociali.
NELL’AUDIO la sindaca di Firenze Sara Funaro e e il Responsabile Residential & Social Infrastructure di Investire SGR, Paolo Boleso
DURATA 1.43