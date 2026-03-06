Prato, Remigrazione: ‘occupata’ piazza prevista per l’evento

/
“Abbiamo preso piazza Europa, vogliamo che diventi piazza Europa antifascista”. Così Luca Toscano, leader locale del sindacato Sudd Cobas, ha spiegato l”occupazione’ della piazza dove domani pomeriggio – secondo le prescrizioni della questura – avrebbe dovuto svolgersi il presidio organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista.
“Rimarremo qui, lo faremo come sempre in maniera non violenta ma determinata – ha aggiunto – Qui ci sono le tende in cui in questi anni abbiamo dormito davanti alle fabbriche, chi è qui è abituato a far sacrifici per conquistare un futuro migliore”. Diverse decine di agenti di polizia hanno intanto raggiunto la zona.
NELL’AUDIO LUCA TOSCANO di Sudd Cobas