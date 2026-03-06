    Prato, Remigrazione: ‘occupata’ piazza prevista per l’evento

     “Abbiamo preso piazza Europa, vogliamo che diventi piazza Europa antifascista”. Così Luca Toscano, leader locale del sindacato Sudd Cobas, ha spiegato l”occupazione’ della piazza dove domani pomeriggio – secondo le prescrizioni della questura – avrebbe dovuto svolgersi il presidio organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista.

    “Rimarremo qui, lo faremo come sempre in maniera non violenta ma determinata – ha aggiunto – Qui ci sono le tende in cui in questi anni abbiamo dormito davanti alle fabbriche, chi è qui è abituato a far sacrifici per conquistare un futuro migliore”. Diverse decine di agenti di polizia hanno intanto raggiunto la zona.

    NELL’AUDIO LUCA TOSCANO di Sudd Cobas 