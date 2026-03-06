Guerra Iran, fermi alle Maldive da giorni: “non abbiamo nessuna informazione ufficiale” 6 Marzo 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Guerra Iran, fermi alle Maldive da giorni: "non abbiamo nessuna informazione ufficiale" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:45 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed La testimonianza di una nostra ascoltatrice ferma alle Maldive per mancanza di voli. “Nessuno ci ha contattato, dobbiamo fare tutto da soli. Decine di persone ferme negli aeroporti della Capitale”