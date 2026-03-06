www.controradio.it Torna a Firenze, dall'11 al 13 marzo, "Didacta Italia", la 13a ed. dedicata a Collodi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

Oltre 3mila eventi, 700 espositori e 501 eventi formativi: sono questi i numeri della 13ma edizione di Didacta Italia 2026, la fiera sull’innovazione della scuola, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dall’11 al 13 marzo e dedicata quest’anno ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, il “padre” di Pinocchio. Per l’occasione, Indire allestirà una mostra con percorsi di lettura e approfondimenti. All’inaugurazione dell’iniziativa è atteso il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.