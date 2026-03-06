www.controradio.it Carcere di Sollicciano, le condizioni inumane di detenzione in un ricorso presentato alla Consulta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Il carcere di Sollicciano finisce davanti alla Corte Costituzionale. Al centro, le condizioni di detenzione denunciate da anni da persone recluse e avvocati: celle degradate, infiltrazioni e infestazioni. Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo il ricorso presentato da un detenuto che chiede il rispetto della propria dignità.