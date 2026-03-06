    Carcere di Sollicciano, le condizioni inumane di detenzione in un ricorso presentato alla Consulta

    0
    sollicciano 2016
    Foto da Facebook 'Tempo Reale'
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Carcere di Sollicciano, le condizioni inumane di detenzione in un ricorso presentato alla Consulta
    Loading
    /

    Il carcere di Sollicciano finisce davanti alla Corte Costituzionale. Al centro, le condizioni di detenzione denunciate da anni da persone recluse e avvocati: celle degradate, infiltrazioni e infestazioni. Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo il ricorso presentato da un detenuto che chiede il rispetto della propria dignità.