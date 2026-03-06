Il carcere di Sollicciano finisce davanti alla Corte Costituzionale. Al centro, le condizioni di detenzione denunciate da anni da persone recluse e avvocati: celle degradate, infiltrazioni e infestazioni. Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo il ricorso presentato da un detenuto che chiede il rispetto della propria dignità.
Carcere di Sollicciano, le condizioni inumane di detenzione in un ricorso presentato alla Consulta
/
RSS Feed