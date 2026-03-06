www.controradio.it Cultura: assessora Manetti in tour a Prato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:22 Share Share Link Embed

La titolare delle deleghe alla cultura della Toscana Cristina Manetti, questa mattina, ha fatto tappa nella propria città, Prato, per il tour di ascolto delle realtà culturali regionali. L’assessora, parlando a Palazzo Pretorio, ha puntato sulla narrazione di un territorio che deve “riscoprire e valorizzare il medioevo” ed ha anticipato l’apertura di un nuovo spazio museale della città, la fondazione Aldo Cecchi, che ripercorrerà la storia del servizio delle poste nel Paese. Il sito, nato da un recupero industriale sorgerà nei pressi di Piazza Ciardi, ai margini del centro storico di Prato e vicino al polo universitario pratese.

NELL’AUDIO l’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti