Consumo Suolo: nel 2024 in Italia persi altri 83,7 chilometri quadrati (+ 15,6%)

Il dato viene dal report curato dall’Accademia dei Gerorgofili. ‘In Italia la cementificazione è un fenomeno in crescita continua’

Degradazione biologica, perdita di sostanza organica ( visto che “l’80% dei suoli è al di sotto dell’1%”), erosione e il compattamento: sono questi gli effetti principali del consumo di suolo, della cementificazione e del conseguente degradamento che in Italia non accenna a diminuire, anzi.

Il consumo di suolo, e quindi la cementificazione, in Italia nel 2024 ha raggiunto gli 83,7 chilometri quadrati, con un incremento del 15,6% rispetto all’anno precedente “ed è ancora in crescita continua”.

Inoltre nell’Unione europea oltre il 60% dei suoli presenta fenomeni di degradazione. È quanto emerso da un seminario all’Accademia dei Georgofili di Firenze.

“I frequenti periodi di siccità potrebbero essere affrontati con la corretta gestione agronomica che favorisce l’accumulo di acqua nel suolo” dice l’Accademia. Che aggiunge “per i suoli forestali l’inadeguata prevenzione in tali territori va di pari passo con una sempre più scarsa percezione del suolo, a partire dai programmi scolastici sino agli strumenti normativi comunitari e nazionali”.

Un ruolo chiave, secondo gli esperti dei Georgofili, è giocato “dalla rivoluzione digitale”, tuttavia “nonostante i notevoli progressi scientifici, nonostante le innovazioni tecnologiche, il suolo continua a degradarsi proprio perché è un sistema fortemente complesso e il suo uso corretto non sempre è compatibile, purtroppo, con la sostenibilità economica per gli agricoltori”.