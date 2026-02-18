www.controradio.it Inaugurazione a.a. 2025/2026, per Unifi grandi traguardi con Pnrr, ma occhi puntati su diritto allo studio e all'abitare Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:57 Share Share Link Embed

Ben 140 milioni di finanziamenti all’Università di Firenze per 56 progetti Pnrr a cui l’ateneo ha partecipato, con 1.357 ricercatrici e ricercatori. E numeri in crescita per quanto riguarda gli iscritti, oltre 54.000 (quasi 5.000 stranieri), +10,8% in cinque anni, per un’offerta di 148 corsi di laurea. Sono alcuni dei dati evidenziati dalla rettrice Alessandra Petrucci in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico, al Teatro del Maggio. Ma il palcoscenico è servito anche per mettere in luce le criticità, a cominciare dal diritto allo studio e all’abitare, su cui si sono concentrati tutti gli interventi.