www.controradio.it Firenze, restyling Franchi: iniziato montaggio maxi-trave in curva Fiesole Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:33 Share Share Link Embed

“Questo è un momento cruciale, hanno iniziato il montaggio delle travi in acciaio, che andranno a sorreggere sia i gradoni che sono stati fatti in fabbrica e che verranno portati successivamente, sia quello che reggerà la copertura. È la parte che ‘regge’ tutta la nuova costruzione della curva”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di un punto stampa al cantiere dello stadio Artemio Franchi.

A proposito dei rapporti della Fiorentina, la sindaca ha detto che “col club abbiamo sempre continuato il dialogo. E stiamo continuando a dialogare”. Sulla possibilità che la Regione investa sull’impianto sportivo Funaro ha affermato che “col presidente Giani ci confrontiamo quotidianamente. La collaborazione tra tutti i livelli istituzionali c’è sempre”.

NELL’AUDIO LE PAROLE DELLA SINDACA FUNARO