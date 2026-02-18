    Alia risponde! Ottava puntata

    Nuovo appuntamento con 𝗔𝗟𝗜𝗔 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 – 𝗟𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲, 𝗶 𝘁𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶. Trasmissione a cura di PLURES ALIA per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Il terzo mercoledì del mese alle 9:00, uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV.

    Scrivici a: [email protected]

    In questa puntata “”Ecocentri. Cosa e quanti sono. Come funzionano”

    Ne parliamo con Cristina Pantaleoni. Responsabile business unit Ecocentri di Plures Alia.

    Prossima puntata il 18 marzo 2026