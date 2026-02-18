www.controradio.it Prato: morta donna abbandonata davanti a pronto soccorso Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed

Una donna di 39 anni, cinese, è morta dopo essere stata abbandonata in condizioni critiche davanti al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano la notte scorsa intorno alle due. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarla, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

La donna, che non aveva con sé documenti e sembra fosse vestita in modo elegante, è stata poi identificata nella giornata di oggi. Le cause del decesso restano da chiarire: da quanto emerso una grande quantità di sangue sarebbe stata ritrovata nei polmoni.

LA CRONACA DA GIORGIO BERNARDINI