Prato: morta donna abbandonata davanti a pronto soccorso 

/
RSS Feed
Una donna di 39 anni, cinese, è morta dopo essere stata abbandonata in condizioni critiche davanti al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano la notte scorsa intorno alle due. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarla, ma ogni intervento si è rivelato inutile.
La donna, che non aveva con sé documenti e sembra fosse vestita in modo elegante, è stata poi identificata nella giornata di oggi. Le cause del decesso restano da chiarire: da quanto emerso una grande quantità di sangue sarebbe stata ritrovata nei polmoni.
LA CRONACA DA GIORGIO BERNARDINI