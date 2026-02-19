www.controradio.it Scuole sotto 'etichettatura ideologica'. Il caso di Bagno a Ripoli Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:25 Share Share Link Embed

“Fratelli d’Italia chiede di classificare le nostre scuole con etichette ideologiche. È un fatto grave e inquietante. Non siamo di fronte a una semplice provocazione politica, ma ad un attacco diretto alla libertà e all’autonomia del sistema scolastico”. Così il segretario del Partito Democratico della Toscana, Emiliano Fossi, interviene sulla mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia a Bagno a Ripoli che propone di modificare la denominazione ufficiale degli istituti scolastici inserendo definizioni come “antifascista”, “di sinistra”, “favorevole alle teorie lgbtq+”, “woke”. “Siamo al fianco del sindaco Francesco Pignotti che si è opposto e ha denunciato con fermezza quanto accaduto” afferma Fossi.

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti