www.controradio.it Speciale Rete per Firenze Città operatrice di pace Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:46 Share Share Link Embed

Speciale Rete per Firenze Città operatrice di pace

FIRENZE. Si è costituita presso l’SMS di Peretola a Firenze, la Rete Fiorentina per Firenze Città Operatrice di Pace, promossa da più di sessanta realtà associative fiorentine. L’atto costitutivo del processo di costruzione della Rete parte dalla richiesta di applicazione delle delibere del Consiglio Comunale del 1986 e del 2024 inerenti “Firenze Città Operatrice di Pace”. L’assemblea ha anche prodotto un documento in cui si chiede, tra l’altro, l’attuazione delle delibere e in particolare la costituzione della Consulta lì prevista, ci si propone di estendere l’iniziativa alle Amministrazioni Comunali di tutta l’area fiorentina e promuovere iniziative di educazione alla pace e alla nonviolenza.

ospiti in studio MORENO BIAGIONI e EROS CRUCCOLINI