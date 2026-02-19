www.controradio.it Testo alla Leopolda. Speciale V edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:15:35 Share Share Link Embed

Dal 27 febbraio al 1° marzo prossimi, la Stazione Leopolda di Firenze ospita la quinta edizione di TESTO [Come si diventa un libro], evento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo. 169 case editrici, oltre 180 autrici e autori da tutto il mondo e quasi 200 appuntamenti in programma.

Si inaugura quest’anno la collaborazione con CONTRORADIO, che durante la fiera ospiterà ogni mattina sulle proprie frequenze Radio Gridolini, voce di TESTO fin dalla prima edizione e sarà presente con RP e CB per presentare gli appuntamenti della giornata in Leopolda.



Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine e Cristina Manetti assessore alla cultura della Regione Toscana intervistati da Chiara Brilli

info su programma QUI