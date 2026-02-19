In Toscana, la grande biodiversità di razze animali, alcune delle quali a rischio di estinzione, rappresenta un patrimonio ambientale e storico-culturale di singolare ricchezza che richiede specifiche azioni di tutela.
Le razze animali attualmente a bassa consistenza numerica sono state nel tempo abbandonate proprio a causa della loro bassa produttività per questo la Regione Toscana ha attivato un premio per il mantenimento di capi appartenenti a razze autoctone minacciate dal rischio di abbandono.
Ne parliamo con Livia Lazzarotto, responsabile del settore forestazione, agroambiente, risorse idriche, cambiamenti climatici.
La Toscana in Radio del 19 febbraio 2026 – Puntata 10
