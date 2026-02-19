Torna al cinema La Compagnia di Firenze .a rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donne. A cura di “Impariamo a dire Noi – Comitato civico per il contrasto della violenza maschile sulle donne del Circolo Arci 25 aprile”, in collaborazione con il Comune di Firenze, con Fondazione Sistema Toscana e Fondazione CR Firenze
Dal 24 febbraio a giugno, in programma 5 film che affrontano il tema della violenza sulle donne da diverse prospettive.
Cambia Uomo Cambia, terza edizione
