Gabinetto Vieusseux, i progetti e le attività culturali del 2026
/
RSS Feed
Share
Link
Embed
L’evento per i 60 anni dall’Alluvione di Firenze del 1966, quello per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e quello per il ventennale dalla scomparsa di Oriana Fallaci rientrano tra le attività del 2026 del Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux, presentate oggi. Attenzione viene dedicata anche alle giovani generazioni con percorsi educativi e laboratori per i più piccoli. Uno degli appuntamenti è anche la mostra, in programma a marzo, ‘Raccontare il mondo’, che ricorda i 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto, figura centrale della letteratura per l’infanzia.