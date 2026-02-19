www.controradio.it Bundu: Toscana Rossa vittima del 'bipolarismo forzato' voluto da Renzi, faremo ricorso al Consiglio di Stao Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:50 Share Share Link Embed

Il Tar ha rigettato il ricorso di Toscana rossa e Antonella Bundu rimane fuori dal Consiglio regionale. Questa la decisione della sezione terza, in attesa di conoscere le motivazioni. La candidata dalla presidenza della sinistra radicale aveva superato la soglia del 5%, ma non altrettanto aveva fatto la lista che l’appoggiava (composta da Rifondazione, Potere al popolo e Possibile).

Il ricorso si basava sull’assegnazione anche alla lista dei voti espressi alla sola candidata presidente (circa 11.000). Assegnazione che avrebbe permesso a Bundu di entrare in Consiglio. “Aspettiamo le motivazioni e rilanceremo. Non è stato dichiarato inammissibile. Procederemo a sollevare la questione ai livelli superiori”, fa sapere la stessa Bundu annunciando quindi il passaggio in appello al Consiglio di Stato.